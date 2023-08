Business news: Bosnia, stipendio netto mensile pari a 635 euro in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio netto medio mensile pagato per i lavoratori dipendenti in Bosnia-Erzegovina nella prima metà del 2023 è stato di 1.244 marchi convertibili (circa 635 euro), un dato in crescita del 14,6 per cento rispetto al medesimo semestre del 2022 quando ammontaa a 1.085 marchi (circa 554 euro). Lo riferisce il portale “Klix”. Per il periodo compreso da luglio a dicembre dek 2022, lo stipendio medio mensile netto è stato di 1.159 marchi (circa 592 euro). L'aumento dello stipendio medio mensile netto nella prima metà del 2023 rispetto al secondo semestre del 2022 è stato del 7,3 per cento. (Seb)