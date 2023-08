Italia-Ungheria: Meloni incontra presidente Novak, lavorare insieme su temi che ci uniscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto contenta di aver incontrato il presidente dell'Ungheria e cara amicaKatalin Novak in occasione della sua visita a Roma. L'amicizia che ci lega e i nostri comuni valori costituiscono la forza per continuare a lavorare insieme sui temi che ci uniscono nell'interesse delle nostre Nazioni e dei nostri popoli". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X (ex Twitter) pubblicando una foto insieme alla presidente ungherese. (Rin)