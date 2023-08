Niger: giunta militare dà 48 ore ad ambasciatore Francia per lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della giunta golpista al potere in Niger hanno dato all'ambasciatore della Francia a Niamey, Sylvain Itté, 48 ore per abbandonare il Paese. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri del governo insediatosi con un colpo di Stato il 26 luglio. La decisione, si legge nella nota, segue il "rifiuto" che il diplomatico avrebbe opposto ad un invito a recarsi presso la sede del ministero, nella mattinata di oggi venerdì. A questo, prosegue il comunicato, si aggiungono altre "azioni del governo francese, contrarie agli interessi del Niger". (Res)