- "Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un tir sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) dei vigili dei fuoco in un aggiornamento delle ore 22. (Rin)