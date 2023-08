Usa: caccia si schianta in California, confermata la morte del pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno confermato la morte del pilota alla guida del caccia F/A-18 che si è schiantato ieri notte nei pressi di San Diego, precisando che il militare era l’unica persona che si trovava a bordo dell’aereo. Il Corpo dei Marines ha confermato in una nota che i militari impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso hanno trovato il corpo del pilota nel luogo dello schianto. “Mandiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia”, si legge in una nota. Le autorità hanno avviato una indagine per risalire alla causa dell’incidente. (Was)