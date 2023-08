Firenze: Sangiuliano, lotta a vandali senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contro gli atti di vandalismo in termini netti e inequivocabili, senza tentennamenti e con la massima fermezza. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, vada a rileggersi con attenzione le agenzie. Non ho mai proposto vigilanza armata davanti ai siti museali, ma, come ha già chiarito bene il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ho solo prospettato l’idea, che andrà tutta verificata, di assegnare spazi nei principali musei, per posti di Polizia o di Carabinieri, cosa che già avviene". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "E’ chiaro però che le forze dell’ordine sono armate. Infatti, da tempo esiste un presidio dei Carabinieri all’interno degli Scavi di Pompei che ha perfettamente funzionato da deterrente verso gli atti vandalici", aggiunge. "Appena Nardella sarà a Roma, lo invito ad andare al Parco Archeologico del Colosseo, da anni sorvegliato dai militari dell’Esercito. Questo già ben prima del mio arrivo al Ministero della Cultura. Se vogliamo fare la lotta ai vandali che sporcano i nostri monumenti e ci costringono a interventi costosi, facciamola ma senza ripensamenti ideologici, senza se e senza ma”, conclude Sangiuliano.(Com)