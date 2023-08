Libia: forze Haftar bombardano gruppi armati al confine con il Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha lanciato degli attacchi aerei contro “gruppi armati stranieri al confine tra Libia e Ciad”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, in un messaggio su Facebook. In precedenza, le forze della Cirenaica avevano annunciato l’inizio di un’ampia operazione militare, di terra e area, al confine libico-ciadiano. Secondo Al Mismari, inoltre, “in paracadutisti delle forze speciali sono atterrati dietro le linee nemiche per svolgere specifiche missioni di combattimento come parte del processo di bonifica del sud-ovest”. Lo stesso portavoce ha dato notizia dell’evacuazione di oltre 2.000 unità abitati nella zona di Umm al Aranib, a sud-ovest di Sebha, abitate da famiglie dell'opposizione ciadiana. Da parte loro, i rappresentanti dei Tebu, tribù di ceppo etiope presente nella Libia meridionale ma anche in Niger e Ciad, hanno accusato le forze di Haftar di voler operare una “pulizia etnica”, insediando al loro posto i clan arabi con il pretesto di combattere l’opposizione ciadiana. (segue) (Lit)