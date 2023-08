Libia: forze Haftar bombardano gruppi armati al confine con il Ciad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le unità delle Forze armate libiche hanno lanciato un’operazione militare ampia, precisa e mirata al confine meridionale per proteggere le frontiere dello Stato, le sue capacità e la sicurezza dei suoi cittadini”, ha detto ancora Al Mismari. “Non permetteremo che il nostro Paese sia una base d’appoggio per qualsiasi gruppo o formazione armata che rappresenti una minaccia per i nostri vicini o lanci qualsiasi azione illegale”, ha aggiunto Al Mismari, sottolineando che verrà preservato “il principio di non ingerenza negli affari interni dei paesi amici, fraterni e vicini e nei loro problemi politici”. L’operazione militare “via terra e via aerea non si fermerà finché non saranno raggiunti gli obiettivi fissati dal Comando generale”, ha detto il portavoce. (segue) (Lit)