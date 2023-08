Libia: forze Haftar bombardano gruppi armati al confine con il Ciad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da notare anche la presenza di Saddam Haftar “per supervisionare le operazioni militari ampliate che saranno lanciate per ripulire la regione dalle bande armate, per controllare la sicurezza, proteggere i confini e combattere l’immigrazione”, ha spiegato sempre Al Mismari. Il figlio dell’uomo forte della Cirenaica ricopre l’incarico di comandante della sala operativa delle forze di terra dell’Lna ed era accompagnato nella sua visita al confine dal comandante della Forza operativa del sud, Al Mabrouk Sahban. Ieri, giovedì 24 agosto, la Brigata Tariq bin Ziyad, guidata dallo stesso Saddam Haftar, si era scontrata con alcuni gruppi armati nella città di Umm al Aranib, 250 chilometri a sud-est di Sebha, principale città della regione sud-occidentale libica del Fezzan. La zona di confine tra Libia e Ciad è da qualche tempo teatro di rinnovate tensioni dopo che l'esercito ciadiano ha preso di mira, pochi giorni fa, il Fronte per l’alternanza e la concordia in Ciad (Fact), organizzazione paramilitare e politica di opposizione al governo militare di N’Djamena. (Lit)