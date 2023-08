Meeting Rimini: dai teatri di guerre e fatti tragici possono nascere germogli di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo ci sono alcuni luoghi conosciuti unicamente perché citati dalla cronaca quando diventano teatri di accadimenti tragici. Tuttavia, è proprio qui che si trovano persone che non si arrendono; è da loro che nascono germogli di speranza nei deserti della disumanità. È dalla scoperta di queste presenze, spesso silenziose ma fondamentali per la terra dove abitano, che è nato, in occasione della 44ma edizione del Meeting per l’Amicizia fra i popoli di Rimini, l’incontro "I germogli di speranza nei luoghi dimenticati", moderato da Bernhard Scholz, presidente della fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli Ets. Madre Marta Luisa Fagnani, madre superiora del monastero trappista di Azer, Siria, ha raccontato della propria esperienza e del rapporto nato con il popolo siriano: “I siriani hanno una forza di vita incredibile; davanti alla devastazione, però, non basta la nostra forza. Occorre la fede in Dio che ci spinge a cercare un senso lì dove siamo”. Una prospettiva ripresa da Alissar Caracalla, direttrice dell’Orientalist Dance Company e della Caracalla School of Dance, Libano, la quale ha affermato che "il Libano, la mia patria, è ormai un luogo segnato da catastrofi e da guerre; il bisogno di stabilità continua a rimanere insoddisfatto. Eppure, anche qui le persone piantano semi di speranza: questo lo facciamo non come singoli individui ma tutti insieme".(Rin)