Trasporti: Atac, servizio Metro B torna regolare su intera linea

- I tecnici Atac "hanno completato le operazioni di ripristino sulla metro B, sospesa nella tratta Laurentina-Piramide. Il servizio, di conseguenza, è tornato regolare sull'intera linea". Lo si legge in una nota di Atac. Da una prima analisi "il fermo del treno -si legge ancora-, che ha determinato la momentanea limitazione del servizio, è stato determinato da un'interferenza fra un elemento dell'infrastruttura e il sottocassa di un convoglio. Tra le possibili cause non si esclude che le eccessive temperature registrate in questi ultimi giorni - la tratta interessata è all'aperto - possano aver contribuito a determinare tale interferenza". (Com)