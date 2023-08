© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un tir sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. "Sono dieci le squadre dei vigili del fuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) dei vigili dei fuoco in un aggiornamento delle 21:10. (Rin)