Venezuela: opposizioni criticano nuove autorità elettorali ma avanti con le primarie (8)

- Per Prima la giustizia (Pj) corre Henrique Capriles Radosnki, nome consumato della scena politica nazionale: ex governatore ed ex candidato alla presidenza, Capriles si è segnalato come forse il più convinto della necessità che l'uscita dalla crisi possa solo passare per un dialogo con il governo, pur nelle differenze. Per Azione democratica (Ad) si presenta un altro ex deputato, Carlos Prosperi, mentre per Incontro cittadino (Ec) si candida la combattiva avvocatessa Delsa Solorzano. Roberto Enriquez si presenta a nome del partito democristiano Copei (Comite de Organizacion Politica Electoral Independiente). Si contano inoltre i nomi di Andrés Velasquez per La Causa R, e Andrés Caleca, indipendente appoggiato dal Movimiento Por Venezuela. La lista si completa con almeno tre "sorprese": il veterinario Luis "Balo" Farias, a nome della Ribellione delle regioni, la giudice e conduttrice televisiva Gloria Pinho, che corre con le insegne di Per te Venezuela, e l'imprenditore César Almeida, della Unione politica popolare 89. (segue) (Vec)