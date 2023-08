Italia-Usa: Tajani, orgoglioso per possibile via libera a esportazione salumi da Toscana e Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orgoglioso di aver contribuito al risultato ottenuto dal Governo italiano: le autorità statunitensi hanno annunciato che Toscana e Umbria potranno esportare prodotti come finocchiona e prosciutto di Norcia. Attendiamo il perfezionamento delle procedure, siamo convinti dell’eccellenza del Made in Italy". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, la rete sociale prima conosciuta come Twitter. (Com)