Usa: repubblicani chiedono trascrizioni non redatte delle testimonianze sul 6 gennaio 2021

- Il deputato repubblicano Barry Loudermilk, presidente della sottocommissione per l’amministrazione e il monitoraggio, ha scritto una lettera alla Casa Bianca, chiedendo la consegna delle trascrizioni “integrali e non modificate” di alcune delle audizioni effettuate dalla commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nel documento, ottenuto dall’emittente “Nbc News”, ha precisato che le trascrizioni richieste riguardano le testimonianze rilasciate alla commissione da parte di “agenti dei servizi segreti, o altri dipendenti al seguito dell’ex presidente Donald Trump il 6 gennaio 2021”. Il deputato ha inviato la lettera dopo che Richard Sauber, consigliere speciale nominato dalla Casa Bianca, ha affermato nei giorni scorsi che la presidenza Usa sta ancora rivedendo le trascrizioni relative alle testimonianze di quattro persone, che hanno lavorato per l’amministrazione Trump in “ruoli di natura non politica”. Il consigliere speciale ha anche aggiunto che la Casa Bianca effettuerà delle modifiche, per proteggere “informazioni operative e personali sensibili”, per poi inviare i documenti agli Archivi nazionali (condividendo le copie con il Congresso). (Was)