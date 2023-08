Milano: bambino di 4 anni rischia di affogare al parco acquatico di Pogliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima serata, i Carabinieri della Stazione di Nerviano sono accorsi, assieme ai sanitari del 118, al parco acquatico di Pogliano Milanese dove un bambino di 4 anni, è affogato, perdendo conoscenza. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il bimbo era in piscina quando sarebbe sfuggito alla vista dei genitori - entrambi srilankesi, 43enne operaio, lui, 37enne casalinga, lei - allontanandosi fino a raggiungere l’altezza della vasca di circa 40 centimetri. Per alcuni secondi sarebbe rimasto, così, sott’acqua ma è stato immediatamente soccorso da una bagnante, 47 enne, infermiera, che gli ha applicato subito le manovre di rianimazione fino a fargli riprendere stabilmente conoscenza. Il bambino è stato poi trasportato dai sanitari, in codice giallo, all’Ospedale Civile di Legnano, non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri, che indagano per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. (Com)