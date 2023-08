Dengue: partito lo screening per i cittadini di Castiglione d’Adda (Lo)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 104 i cittadini di Castiglione d'Adda (LO) che oggi si sono sottoposti nella Casa di comunità di Codogno (LO) allo screening per la ricerca di anticorpi per Dengue, virus trasmesso dalla zanzara Aedes (zanzara tigre). L'attività continuerà anche domani, sabato 26 agosto, dalle 8 alle 12, e lunedì 28 agosto dalle 8 alle 16. I cittadini di Castiglione d'Adda interessati potranno accedere alla Casa di Comunità e presentarsi al Punto unico di accesso (PUA), chiedendo di effettuare lo screening per la Dengue. Verrà condotta una prima analisi sugli anticorpi e ai pazienti con esito di infezione recente saranno proposti una visita infettivologica ed eventuali approfondimenti diagnostici. Sempre oggi ATS Città Metropolitana di Milano ha individuato una nuova positività autoctona alla Dengue. Si tratta di una persona ultraottantenne, residente a Castiglione d'Adda nei pressi degli altri 3 casi, già da giorni ricoverato e in via di miglioramento. (Com)