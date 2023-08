Ucraina: Stano, prossima settimana a Toledo riunione informale ministri Esteri e Difesa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana si terrà a Toledo, in Spagna, una riunione informale tra i ministri della Difesa e tra quelli degli Esteri dei Paesi dell’Unione europea. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano. Tra i temi al centro dell’incontro, come riferito dal funzionario dell’Ue, ci sarà la guerra in Ucraina. A presiedere le riunioni informali sarà l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. (Kiu)