- "Per Forza Italia i temi economici del lavoro, dei salari, sono fondamentali. Per questo stiamo chiedendo al governo di recuperare più risorse possibili da destinare alla riduzione del cuneo fiscale da una parte e alle pensioni minime dall'altra, per sostenere i consumi". Lo ha dichiarato ai microfoni del Tg1 Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia. (Rin)