Venezuela: opposizioni criticano nuove autorità elettorali ma avanti con le primarie

- I principali partiti di opposizione del Venezuela hanno bocciato i nomi scelti dall'Assemblea nazionale, il Parlamento controllato dal governo, per comporre il nuovo tribunale elettorale (Consejo nacional electoral, Cne). Le maggiori critiche si sono appuntate su Elvis Amoroso, uno dei tre magistrati (su cinque titolari), in quota alla maggioranza. Da magistrato dell'autorità contabile (Contraloria), Amoroso ha infatti disposto il divieto di partecipare alle elezioni a Maria Corina Machado, la politica in cima ai sondaggi condotti in vista delle primarie che le opposizioni stanno realizzando per individuare lo sfidante di Nicolas Maduro. Il Cne è "uno strumento del sistema, del regime. Per questo avevamo insistito sulla necessità che le primarie si realizzassero senza il suo contributo", ha detto la stessa Machado. "Penso che quanto successo ieri ci dia ragione", ha detto Machado valutando come "molto positivo" il fatto che si siano "tolti la maschera. Che la gente sappia con chi ci stiamo misurando. Dover contrastare le manovre e le pretese di un Cne consegnato al sistema sarà una delle tante barriere che dovremo sconfiggere", ha chiosato la leader del partito Vente Venezuela. (segue) (Vec)