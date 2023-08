Venezuela: opposizioni criticano nuove autorità elettorali ma avanti con le primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Incontro cittadino (Ec), il partito dell'altra aspirante presidente, Delsa Solorzano, "nulla potrà far rinunciare all'impegno di far cadere Nicolas Maduro, per le vie democratiche e costituzionali, in modo da dare una soluzione alla crisi politica e istituzionale che vive la nazione. In questo senso la nostra lotta è per una elezione trasparente e con garanzie che ci permetta di ottenere la libertà". La strategia di Maduro dovrebbe servire a "scoraggiare gli elettori", ha fatto eco Henrique Capriles Radonski, che ha però promesso di non recedere dall'intenzione di concorrere alle primarie invitando la popolazione a non disertare le urne. (segue) (Vec)