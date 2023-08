Venezuela: opposizioni criticano nuove autorità elettorali ma avanti con le primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Volontà popolare (Vp), da cui provengono Juan Guaidò e Leopoldo Lopez, insiste sulla "irregolarità" della nomina, operata da un Parlamento la cui elezione è considerata "illegittima". "I membri di questa nuova direttiva sono vincolati alla dittatura", affonda la dirigenza di Vp secondo cui "con questa decisione il regime di Maduro riafferma la sua permanente ostruzione al processo negoziale in Messico, essendo responsabile della sua paralisi. Senza dubbio cercano di esacerbare il conflitto politico, dal momento che il Cne costituiva uno degli aspetti più importanti del negoziato". Di fatto, negli ultimi giorni, i media statunitensi parlano dei progressi che l'amministrazione di Joe Biden starebbe facendo per offrire a Caracas una revisione delle sanzioni in cambio di concreti passi avanti sulla vita democratica del Paese. Un capitolo nel quale dovrebbe rientrare a pieno proprio la celebrazione di elezioni "trasparenti e libere". (segue) (Vec)