Venezuela: opposizioni criticano nuove autorità elettorali ma avanti con le primarie (4)

- Prima la giustizia (Pj), altro storico partito oppositore, punta a sua volta il dito sulla scelta dell'Assemblea, ma ribadisce ai venezuelani "che non ci sono ostacoli che possano bloccare la forza travolgente del voto di milioni di cittadini in favore del cambio". Più sfumato il parere di Manuel Rosales, già candidato alla presidenza nel 2006 ma non iscrittosi alle primarie in agenda ad ottobre. Rosales preferisce scommettere sulla "professionalità" dei magistrati di minoranza, tra cui Aimé Nogal, già esponente del suo stesso partito Un nuovo tempo (Unt). (segue) (Vec)