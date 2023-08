Venezuela: opposizioni criticano nuove autorità elettorali ma avanti con le primarie (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contraria all'idea della successione rimane Maria Corina Machado. "Non è il caso di parlare di successione",ha detto Machado durante il dibattito. "È la gente che deve scegliere e non il regime ad imporre il contendente. Quello che ci attende è impegnativo e saranno molte le barriere che dovremo rimuovere. E dovremmo farle cadere una ad una", ha proseguito Maria Corina, secondo cui "non si può giocare seguendo le regole della tirannia, ma facendo valere quelle della cittadinanza e della libertà". Una posizione, quella della combattiva leader del partito Vente Venezuela, sposata da diversi altri aspiranti alla presidenza. Il vincitore delle primarie dovrà essere in grado "di prendere decisioni nei momenti più difficili", ha detto lo stesso Superlano, altro candidato presente al dibattito, sfidando i contendenti ad "essere disposti a portare avanti la lotta fino alle ultime conseguenze". (Vec)