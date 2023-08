Latina: incidente tra sei veicoli ad Aprilia, chiusa la pontina direzione sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei veicoli sono rimasti coinvolti, oggi pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto sulla via Pontina all'altezza del Chilometro 41 ad Aprilia in provincia di Latina. La carreggiata in direzione sud è temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. (Rer)