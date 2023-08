Siria: esercito uccide sette combattenti dell’opposizione ad Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette combattenti del gruppo armato islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts, Organizzazione per la liberazione del Levante) sono stati uccisi oggi nei bombardamenti delle forze governative nella provincia di Aleppo, nel nord della Siria. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio con una rete di informatori, l’esercito siriano inizialmente “ha preso di mira un veicolo militare dell’Hts” nella parte occidentale della provincia. "Quando è arrivata una seconda vettura per recuperare morti e feriti, i bombardamenti sono ricominciati", aumentando la conta delle vittime, aggiunge l'Osservatorio. Secondo il Sohr, la roccaforte dell’opposizione di Idlib ha assistito a un’escalation della violenza nelle ultime settimane, con un aumento degli attacchi aerei russi in risposta agli attacchi con i droni da parte di Hts, ex affiliato di Al Qaeda in Siria. (segue) (Res)