Spagna: Hermoso, il bacio di Rubiales non è stato consensuale

- La calciatrice della nazionale spagnola Jennifer Hermoso ha smentito le parole del presidente della Federazione, Luis Rubiales, secondo cui il bacio che le aveva dato durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali femminili “era consensuale”. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europa Press”. “Non ho mai acconsentito al bacio”, ha chiarito Hermoso in una dichiarazione congiunta con le atlete della Federazione di calcio spagnola. “Non tollero che venga messa in discussione la mia parola, tanto meno che vengano inventate parole che non ho mai detto”, ha aggiunto la calciatrice. Nel comunicato, le giocatrici hanno riferito che non risponderanno alle prossime convocazioni della nazionale spagnola se resterà l’attuale direzione della Federazione. (Spm)