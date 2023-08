Spagna: governo attiva la procedura per sospendere presidente Federcalcio Rubiales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha attivato la procedura per sospendere il presidente della federazione calcistica spagnola (Rfef) Luis Rubiales. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio superiore dello sport (Csd) Victor Francos. Rubiales ha infatti escluso esplicitamente di dimettersi dopo le polemiche sorte per il suo bacio alla giocatrice Jenni Hermoso durante le celebrazioni per la vittoria spagnola al Mondiali di calcio femminili. Parlando all'assemblea straordinaria della Rfef, Rubiales ha smentito le indiscrezioni apparse nella serata di giovedì sulle sue future dimissioni, specificando di volersi "difendere sino alla fine" e ribadendo come il bacio a Hermoso sia stato "consensuale". Il presidente della Rfef “non è stato sufficientemente all’altezza" della situazione, ha commentato Francos, ragione per la quale verrà sospeso. “Oggi Rubiales, invece di attaccare, doveva chiedere scusa”, ha aggiunto Francos. (Spm)