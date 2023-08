Libia: “Wsj”, combattenti Wagner rimarranno nel Paese sotto nuova gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti del gruppo Wagner in Libia rimarranno nel Paese nordafricano, ma sotto una nuova gestione. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. La recente visita a Bengasi del viceministro della Difesa della Federazione russa, Yunus-Bek Yevkurov, su invito del generale libico Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ha “formalizzato il partenariato di difesa Russia-Libia”, il che vuol dire che Mosca ha “assunto direttamente il ruolo di Wagner in Libia attraverso una relazione da Stato a Stato”. Il viceministro russo, secondo il giornale Usa, “ha detto ad Haftar che la Libia è molto importante per la Russia, poiché è stato il primo Paese visitato per assumere le attività di Wagner". (segue) (Lit)