Libia: “Wsj”, combattenti Wagner rimarranno nel Paese sotto nuova gestione (2)

- Evgenij Prigozhin, morto il 23 agosto nello schianto nella regione russa di Tver del volo che lo trasportava da Mosca a San Pietroburgo, ha incontrato segretamente Haftar in Libia nell'ottobre 2021, sotto mentite spoglie, chiedendo 200 milioni di dollari per l'aiuto militare di Wagner. “Haftar ha pagato questi soldi”, afferma il “Wall Street Journal”, ricordando come Prigozhin avesse “adottato precauzioni di sicurezza in Libia come travestimenti e uniformi di fabbricazione siriana” per eludere le infiltrazioni di servizi segreti francesi o della Cia. Dopo il fallito ammutinamento di Prigozhin in Russia nel giugno 2023, “il Cremlino si è mosso per prendere il controllo della sua rete”. (Lit)