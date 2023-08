G20: domani a Varanasi la riunione dei ministri della Cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri discuteranno e trarranno le conclusioni sui quattro temi prioritari indicati da Nuova Delhi: la protezione e la restituzione delle proprietà culturali; lo sfruttamento del patrimonio vivente per un futuro sostenibile; la promozione delle industrie culturali e creative; lo sfruttamento delle tecnologie digitali per la tutela e la promozione della cultura. Inoltre, sarà emesso un francobollo commemorativo della campagna “La cultura unisce tutti”, lanciata dalla presidenza indiana del G20. La ministeriale Cultura ha debuttato in Arabia Saudita nel 2020 come evento collaterale ed è stata istituzionalizzata dalla presidenza italiana l’anno seguente. Sul ruolo della cultura sono state firmate le dichiarazioni di Roma del 2021 e di Bali (Indonesia) del 2022. (Inn)