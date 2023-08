Abruzzo: domani evento a Barrea per 100 anni Pnalm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risorse idriche, riserve naturali, biodiversità. Parole chiave che saranno al centro del nuovo confronto scientifico-culturale programmato in occasione delle "celebrazioni del centenario del Parco nazionale d'Abruzzo". L'evento, denominato "I servizi ecosistemici: definizione, quantificazione, comunicazione", si terrà domani, 26 agosto, dalle ore 17, al Castello monumentale di Barrea. I lavori saranno introdotti dal sindaco di Barrea, Aldo Di Benedetto, dal vicepresidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Roberto Santangelo, dal presidente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), Giovanni Cannata e dal presidente della Comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Di Santo. A seguire gli interventi: "Il valore della natura e i servizi ecosistemici", con Anna Chiesura, ricercatrice Ispra - Sezione di valutazione ambientale nelle aree urbane del Servizio valutazioni ambientali, integrate e strategiche e per le relazioni tra ambiente e salute; "Protezione delle risorse idriche per il diritto all'acqua", con Luca Lucentini, direttore del Reparto di qualità dell'acqua e salute – Dipartimento ambiente e salute, Istituto superiore di sanità; "I servizi ecosistemici nella pianificazione e valutazione ambientale", con Ileana Schipani, Ufficio Vas e Servizio e valutazione ambientale Regione Abruzzo; "Servizi ecosistemici, fabbisogni minimi e valutazione dell'efficacia di gestione delle Riserve regionali", con l'introduzione Filomena Ricci, delegata Wwf Abruzzo e consigliere Pnalm e la relazione di Andrea Rosario Natale, coordinatore Iaap – Wwf; "I servizi ecosistemici del Parco nazionale: loro rilevanza per la biodiversità", con Luciano Sammarone, direttore Pnalm. (segue) (Gru)