Abruzzo: domani evento a Barrea per 100 anni Pnalm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni per la nascita del Pnalm, istituite e promosse grazie al una legge regionale votata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa, intendono valorizzare questi primi 100 anni e sono pensate come un'iniziativa corale che vede la Regione collaborare con l'Ente Parco, gli enti locali e le associazioni del territorio. Fino a settembre 2023 saranno realizzate iniziative culturali, artistiche e scientifiche, seminari, studi e ricerche, a cura di un Comitato tecnico scientifico, costituito da rilevati professionalità, che hanno operato elaborando momenti di confronto e di divulgazione per raccontare al meglio la storia e le tematiche del centenario Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. (Gru)