Abruzzo: formazione professionale ai disoccupati sospesi da Reddito cittadinanza

- Sono 2.439 i disoccupati in Abruzzo ai quali lo scorso primo agosto con un messaggio dell'Inps è stato sospeso il trattamento del Reddito di cittadinanza. È il dato sul quale stanno lavorando i Centri per l'impiego della Regione in vista dell'avvio del programma "Supporto formazione e lavoro", predisposto dal ministero del Lavoro per gestire la fase transitoria del Reddito di cittadinanza. "La Regione – esordisce l'assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale – sta lavorando in stretto raccordo con il ministero del Lavoro mediante i Cpi, che sono chiamati al lavoro di profilazione dei disoccupati dopo l'avvio della piattaforma ministeriale dal prossimo primo settembre. Il programma voluto dal ministro Marina Elvira Calderone, “Supporto formazione e lavoro”, ha l'obiettivo di accompagnare i disoccupati all'interno di un percorso di formazione o riqualificazione professionale in grado di ricollocare il lavoratore nel mercato del lavoro". Dei 2.439 disoccupati ai quali è stato sospeso il Reddito di cittadinanza, 986 non hanno nessuna presa in carico, non hanno cioè un Patto di servizio o non hanno aderito al programma Gol; i rimanenti 1453 sono disoccupati che in parte hanno aderito al Programma Gol (800) e in parte hanno un Patto individuale di servizio già sottoscritto con il Cpi di appartenenza. (segue) (Gru)