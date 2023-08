Egitto: oltre 10 mila volontari per promuovere la candidatura alla presidenza di Al Tantawi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di volontari partecipanti alla campagna elettorale dell’ex deputato Ahmed al Tantawi, esponente dell'opposizione egiziana e candidato alla presidenza dell’Egitto per il 2024, ha raggiunto le 10.189 persone, tra cui egiziani di tutti i governatorati della Repubblica e residenti all'estero. Lo ha reso noto una dichiarazione della pagina Facebook della campagna elettorale di Al Tantawi. "A ogni eroina ed eroe tra quegli uomini e donne coraggiosi che cercano sinceramente e consapevolmente di seminare speranza e salvare il Paese: insieme, la nostra visione raggiungerà ogni egiziano in modo che il nostro candidato ottenga la fiducia e il sostegno delle masse popolari per costruire uno Stato (alla cui base ci siano pane, libertà, istruzione, lavoro e giustizia) per ogni cittadino, maschio e femmina", ha aggiunto il comunicato. Gli organizzatori della campagna elettorale hanno infine invitato gli egiziani a fare volontariato, registrandosi tramite un collegamento elettronico. (segue) (Cae)