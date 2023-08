Egitto: oltre 10 mila volontari per promuovere la candidatura alla presidenza di Al Tantawi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime elezioni presidenziali in Egitto si sono tenute nel marzo del 2018: in quell’occasione il presidente Abdel Fattah al Sisi venne riconfermato per il suo secondo mandato con il 97 per cento dei voti. Il mandato iniziato nel 2018 sarebbe dovuto terminare dopo quattro anni, nel 2022, ma a circa un anno da quell’elezione, è stata approvata una riforma costituzionale, fortemente voluta dallo stesso Al Sisi, con la quale la durata del mandato presidenziale, compreso quello in fieri, è stata estesa a sei anni. Dunque, nel 2024 si terranno in Egitto nuove elezioni presidenziali, alle quali lo stesso Al Sisi, pur avendo già fatto due mandati consecutivi, potrà ricandidarsi e probabilmente vincere, malgrado il disappunto popolare per la situazione economica e sociale. Le dure misure di austerità introdotte nel 2016, la crisi del coronavirus e la guerra in Ucraina hanno lasciato molte famiglie a basso e medio reddito alle prese con un’inflazione a due cifre e aumenti dei prezzi senza precedenti. (segue) (Cae)