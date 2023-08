Usa: sindacato automotive vota per possibile sciopero in Stellantis, Ford e Gm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 97 per cento degli iscritti al sindacato United Auto Workers, che rappresenta quasi 400 mila lavoratori, ha votato a favore della dichiarazione di uno sciopero per le società Stellantis, Ford e General Motors, in vista della scadenza del contratto di lavoro il prossimo 14 settembre. In una nota, il sindacato ha affermato che le aziende “stanno andando forte in banca, mentre i dipendenti si spaccano la schiena”. Il voto, che autorizza solamente i vertici del sindacato ad avviare uno sciopero, rappresenta un passaggio che avviene spesso durante le trattative per il rinnovo di un contratto, e non porta sempre ad una mobilitazione. (Was)