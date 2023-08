Taiwan: vicepresidente Lai, la pace con la Cina nello Stretto è una "linea rossa invalicabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur essendosi definito in passato "un pragmatico lavoratore per l'indipendenza", nell'ultimo periodo Lai ha significativamente smorzato il tono della sua retorica, chiarendo che in caso di vittoria elettorale non perseguirà formalmente l'indipendenza dell'isola. Questo perché Taiwan è già "uno Stato sovrano e indipendente chiamato Repubblica di Cina". Nella giornata di oggi, il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 22 aerei militari cinesi, tra cui caccia J-10 e J-16, bombardieri H-6 e caccia multiruolo SU-30. Le manovre rientrano nell'intensa attività di pressione avviata dalla Cina la scorsa settimana, dopo le soste effettuate da Lai negli Stati Uniti nell'ambito del suo viaggio in Paraguay (12-18 agosto). Le esercitazioni militari intorno all'isola, inoltre, sono state lanciate all'indomani del vertice di Camp David tra i leader di Usa, Giappone e Corea del Sud, che hanno dato il via a "una nuova era di partenariato trilaterale" focalizzata sulla sicurezza nell'Indo-Pacifico. (Cip)