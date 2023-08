Baltico: ministra Interno tedesca, spero responsabili attacco Nord Stream vengano incriminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser ha detto di auspicare che la procura federale trovi le prove sufficienti per incriminare i responsabili dell’attacco ai gasdotti Nord Stream, nel Mar Baltico, avvenuto lo scorso settembre. In un’intervista al settimanale “Der Spiegel”, la ministra ha affermato che i colpevoli del sabotaggio devono essere portati in tribunale. “Riuscire a risolvere casi così complessi significa rafforzare la fiducia dei cittadini verso lo Stato”, ha sottolineato Faeser. Fino ad oggi Germania, Svezia e Danimarca, che hanno avviato le indagini sul caso, hanno mantenuto stretto riserbo. (Geb)