Niger: colloquio telefonico tra Tajani e ministro Esteri algerino Attaf

- Il ministero degli Esteri dell'Algeria ha riferito quest'oggi di una conversazione telefonica intercorsa tra il capo della diplomazia del Paese nordafricano, Ahmed Attaf, e il vice presidente del Consiglio dell'Italia e titolare della Farnesina, Antonio Tajani. Quest'ultimo, stando a un comunicato stampa della parte algerina, "ha espresso il sostegno e l'apprezzamento del suo governo all'iniziativa del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, di inviare emissari in Niger e nei paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) al fine di creare le condizioni necessarie per favorire la logica di una soluzione politica alla crisi in Niger". Nello stesso contesto, aggiunge la nota algerina, "Tajani ha sottolineato che l'Italia condivide pienamente le preoccupazioni dell'Algeria riguardo alle conseguenze dell'opzione dell'uso della forza". Secondo il comunicato stampa nordafricano, infine, l'Italia "sostiene gli sforzi dell'Algeria e le sue iniziative per calmare la situazione e ad adoperarsi per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger con mezzi pacifici". (Ala)