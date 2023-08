Cultura: Sangiuliano a Cavani, storia è fondamentale, nel mio ruolo mi adopero il più possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con me Liliana Cavani sfonda una porta aperta: “lo studio della storia è fondamentale, conoscere il passato permette di dare un senso al nostro essere e un percorso al nostro divenire”. Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo all’appello rivoltogli oggi dalla regista Liliana Cavani, che ha chiesto maggiore attenzione alla storia nelle scuole. “Per questo, appassionato come sono di questa materia al punto di aver scritto diversi libri di carattere storico, sin dall’inizio del mio mandato mi sono adoperato per promuoverla il più possibile, proprio a partire dal Risorgimento italiano e dal nostro Novecento, arrivando a organizzare un convegno su Mazzini al Collegio Romano. Ho messo la storia al centro degli istituti del ministero, a cominciare dalle biblioteche e dagli archivi ma non dimenticando i musei, come dimostrano le esposizioni dedicate alle riviste italiane del Novecento agli Uffizi o il percorso permanente sulla storia d’Italia ‘Lo scrigno della memoria’ all’Archivio centrale dello Stato. Ho anche fermamente voluto una migliore valorizzazione del Binario 21 alla Stazione centrale di Milano, con un totem informativo per tutti i passeggeri in transito”, aggiunge il ministro. (Rin)