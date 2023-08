Vicenza: estradato camionista Rieke che uccise ciclista Rebellin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza hanno preso oggi in consegna, nei pressi del valico del Brennero - al momento dell'ingresso in territorio italiano - Wolfgang Rieke, nei cui confronti era stata emessa un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio stradale ed omissione di soccorso per la morte di Davide Rebellin. L'ex corridore, il 30 novembre 2022, era stato travolto nel corso di un allenamento dall'autoarticolato Volvo guidato da Rieke sulla strada regionale 11, in direzione di Montebello Vicentino. Rieke - nei cui confronti era in corso di svolgimento presso l'autorità giudiziaria tedesca il procedimento relativo all'esecuzione finale del mandato di arresto di europeo - previe intese tra le Procure, i militari dell'Arma e i difensori - si è spontaneamente presentato ai fini dell'esecuzione della misura custodiale. (Rin)