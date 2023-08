Cina: stampa, Marina militare starebbe testando arma elettromagnetica più potente al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare della Cina starebbe testando l'arma elettromagnetica più potente al mondo, in grado di lanciare missili con velocità e precisione molto elevate. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando scienziati e ingegneri coinvolti nel progetto. Stando a quanto pubblicato in un recente studio, il dispositivo elettromagnetico avrebbe incrementato la velocità di un proiettile da 124 chilogrammi, il più pesante che si ritiene sia stato mai utilizzato in un test, fino a 700 chilometri orari in meno di 0,05 secondi. Gli Stati Uniti sono attualmente il principale rivale della Cina nel campo delle armi elettromagnetiche: i Sandia National Laboratories, che si occupano di sicurezza per conto dell'Amministrazione per la sicurezza nazionale, hanno testato uno dei dispositivi più grandi mai realizzati sinora, in grado di lanciare missili da 18 chilogrammi.(Cip)