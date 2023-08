Usa: incendio in raffineria in Louisiana, evacuati i residenti della zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica Marathon Petroleum Corporation ha chiesto alle persone che abitano nel raggio di un miglio da una raffineria a Garyville, in Louisiana, di evacuare, a seguito di un incendio scoppiato nella struttura. In una email, l’azienda ha spiegato che l’incendio è limitato all’area della raffineria, a circa 65 chilometri da New Orleans, e che a seguito dell’incidente non sono stati registrati feriti. “Come misura precauzionale, è stato chiesto ai residenti di evacuare temporaneamente la zona”, si legge nella comunicazione. (Was)