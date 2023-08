Azerbaigian-Russia: viceministri degli Esteri si incontrano a Mosca, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viceministri degli Esteri di Azerbaigian e Russia, rispettivamente Elnur Mammadov e Mikhail Galuzin, si sono incontrati a Mosca, dove hanno discusso della cooperazione tra i due Paesi in vari campi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri azerbaigiano, ripreso dalla stampa del Paese. "Le due parti hanno affrontato le questioni del dialogo politico in vari campi, tra cui l'economia, il commercio e la cultura. È stato osservato che il livello di cooperazione in questi settori è soddisfacente”, si legge nel comunicato. Durante il colloquio, ha riferito il dicastero di Baku, Mammadov ha anche informato Galuzin dell’attuale situazione nella regione, del processo di normalizzazione delle relazioni tra Azerbaigian e Armenia, e del lavoro svolto fino ad oggi per portare avanti l'agenda di pace. (Rum)