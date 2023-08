Algeria: ministro Esteri Attaf in Benin per discutere della situazione in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, ha visitato Cotonou, capitale del Benin, nell'ambito di un tour diplomatico voluto dal presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. Lo ha reso noto un video del ministero degli Esteri algerino su Facebook. Durante la visita, il ministro Attaf ha avuto colloqui approfonditi con l’omologo beninese, Olushegun Adjadi Bakari. Le due parti hanno discusso gli attuali sviluppi della crisi in Niger, esaminando le modalità per contribuire a calmare la situazione e lavorare per “ripristinare l'ordine costituzionale al fine di preservare la sicurezza e la stabilità del Paese”, in linea con quanto concordato da Tebboune e l’omologo beninese, Patrice Talon. Inoltre, i capi della diplomazia dei due Paesi hanno ribadito il loro impegno nei confronti dei quadri giuridici dell'Unione africana per la risoluzione delle questioni relative ai “cambi di governo incostituzionali”. Attaf e Bakari hanno anche scambiato informazioni e analisi sugli sforzi per promuovere una risoluzione pacifica ed evitare l'uso della forza, che potrebbe “esacerbare le sfide che il Niger e l'intera regione devono affrontare”. Nell’occasione, si è discusso della visita del presidente Talon in Algeria, su invito del presidente Tebboune. Infine, i due ministri hanno concordato di preparare “efficacemente” questa futura visita al fine di dare un “nuovo avvio qualitativo” alle relazioni tra Algeria e Benin. (Ala)