Libia-Italia: ambasciata a Tripoli, dal 28 agosto un evento culturale nella città vecchia

- Dal 28 al 31 agosto, l'ambasciata d'Italia in Libia sarà presente nella città vecchia di Tripoli con diverse iniziative e attività culturali. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su X, precedentemente noto come Twitter. "Teatro, cucina, cinema e archeologia per celebrare l’amicizia tra Italia e Libia", ha aggiunto la rappresentanza diplomatica italiana, pubblicando una foto del programma per maggiori informazioni sull'evento. (Res)