Maltempo: commissario Figliuolo, da Meloni massima priorità per uscire da emergenza

- Vi posso dire che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “sta dando massima priorità affinché si possa uscire dall’emergenza e si possa tornare alla piena normalità”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’incontro “Un’amicizia in piena. Una solidarietà che ricostruisce” al Meeting di Rimini. “Le emergenze sono gravi rischi che avvengono improvvisamente che hanno bisogno di risposte immediate e multi-dimensionali”, ha aggiunto Figliuolo, sottolineando la necessità di “fare sinergia e mettere in sicurezza il territorio”. (Rin)