Maltempo: commissario Figliuolo, a settembre quantifichiamo i danni, poi i rimborsi

- Agli inizi di settembre saremo in grado di finalizzare l’ordinanza per la ricostruzione privata per fornire alle famiglie indicazioni e strumenti utili per quantificare i danni e poi procedere ai rimborsi. “A settembre non procederemo ai rimborsi ma quantifichiamo i danni”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’incontro “Un’amicizia in piena. Una solidarietà che ricostruisce” al Meeting di Rimini. “La stessa cosa faremo per le imprese”, ha aggiunto. (Rin)