Campania: Iannone (Fd'I), ambulanze in fila al Ruggi, De Luca si dimetta

- “Nella sanità di De Luca al peggio, evidentemente, non c’è mai fine. Al Ruggi una decina di ambulanze in fila in attesa di poter raggiungere il pronto soccorso, in una giornata rovente, con pazienti a bordo bisognosi di cure e senza la possibilità di poter favorire le situazioni più gravi. Un pronto soccorso preso d’assalto, che bene spiega il vergognoso stato della sanità campana". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania. "La situazione è diventata ormai insostenibile e irreversibile per la completa incapacità di De Luca e del Pd di organizzare adeguatamente il servizio sanitario territoriale, non garantendo più, di fatto, un adeguato accesso alle cure per i cittadini" aggiunge. "Un corto circuito molto pericoloso che mette in risalto le enormi criticità della sanità in Campania targata De Luca. Per De Luca e i suoi seguaci è giunto il momento di mollare la presa e di liberare la Campania dalla morsa della inadeguatezza politica, dei disastri nella Sanità, del più totale fallimento delle sue politiche che spesso, negli ultimi anni, hanno di fatto bloccato le analisi e la diagnostica per i cittadini, smantellato i Lea e portato al collasso l’intero sistema ospedaliero. De Luca si dimetta per il bene dei cittadini campani”, conclude.(Rin)